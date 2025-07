Moto fuori controllo sulla SS80 | 21enne lotta per non restare paralizzato

L'Aquila - Drammatico incidente a Campotosto sulla statale?80: un giovane motociclista 21enne ha perso il controllo su asfalto bagnato, riportando un grave trauma cervicale e complicanze midollari. Una domenica nera sulle strade dell’Aquilano si è trasformata in un incubo per un giovane motociclista pugliese di 21 anni, coinvolto in un grave incidente nei pressi di Campotosto lungo la statale?80 — tratto noto per la sua pericolosità , specie nei fine settimana. L’impatto si è verificato intorno alle 13:00, al km?27+900, in direzione Campotosto. Per cause ora oggetto di verifiche — incluso il possibile asfalto scivoloso a causa della pioggia — il centauro ha perso il controllo, urtando violentemente un guard?rail e cadendo sull’asfalto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Moto fuori controllo sulla SS80: 21enne lotta per non restare paralizzato

In questa notizia si parla di: controllo - 21enne - moto - fuori

