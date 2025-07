Lazio migliaia di tifosi in piazza contro la gestione Lotito | VIDEO CMIT

I tifosi biancocelesti chiedono un incontro con sindaco e assessore allo sport per sottolineare il dissenso verso una gestione societaria che sta svalutando un patrimonio cittadino La Lazio scende in piazza. PiĂą precisamente, l’obiettivo è quella del Campidoglio, meta di arrivo del corteo, la manifestazione che nel pomeriggio ha preso il via da largo Corrado Ricci, per risalire su via dei Fori Imperiali e culminare appunto con l’arrivo nel cuore dell’amministrazione capitolina. Al centro ovviamente la gestione del presidente Lotito. Il leit motiv è “La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, migliaia di tifosi in piazza contro la gestione Lotito | VIDEO CM.IT

Ecco data, luogo e orario della protesta del tifo organizzato della Lazio, che scenderĂ in piazza contro la gestione del presidente Lotito...

La nostra posizione è sempre la stessa: la Lazio viene prima di tutto, e deve essere gestita con trasparenza, rispetto e visione. I vincoli di mercato legati agli indici di sostenibilità economica sono un fatto grave, che evidenzia problemi di gestione che non poss

Tremila tifosi della Lazio in piazza a Roma: Libera la Lazio; I tifosi della Lazio contro Lotito in marcia verso il Campidoglio per incontrare Gualtieri; Derby della Capitale: Roma e Lazio pronte alla sfida, rafforzate le misure di sicurezza.

Lazio, migliaia di tifosi in piazza contro la gestione Lotito | VIDEO CM.IT - Lazio scatta la protesta dei tifosi contro la gestione del club da parte di Claudio Lotito.

Cinquemila tifosi in piazza a Roma: "Libera la Lazio" - 000 tifosi della Lazio si sono radunati a Largo Corrado Ricci, nel cuore di Roma, per contestare il presidente Claudio Lotito.