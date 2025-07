Grok presenta una nuova protagonista anime | polemiche per il sospetto plagio di death note

Le recenti innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale hanno portato alla creazione di nuovi avatar digitali ispirati a personaggi iconici dell’anime. Una delle più discusse riguarda il nuovo assistente virtuale di Grok, noto come Ani, che ha suscitato interesse e polemiche tra gli appassionati del settore. Questo articolo analizza le caratteristiche di Ani, le somiglianze con un celebre personaggio di Death Note, e le implicazioni legali di questa scelta. grok’s nuovo modello di intelligenza artificiale ispira Misa Amane di Death Note. le funzioni di ani e la sua rappresentazione visiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Grok presenta una nuova protagonista anime: polemiche per il sospetto plagio di death note

In questa notizia si parla di: grok - death - note - anime

