Un gesto storico dalla nazionale femminile | la capitana azzurra con la fascia arcobaleno

La capitana della Nazionale italiana femminile, Elena Linari, ha scelto di scendere in campo con la fascia arcobaleno, riaffermando il proprio impegno a favore dei diritti civili. Un gesto simbolico ma significativo, che si inserisce nel dibattito sul ruolo dello sport nella promozione dell’inclusivitĂ . Rivista Undici approfondisce le motivazioni e il contesto di questa iniziativa. Un messaggio d’inclusivitĂ della Nazionale femminile. Rivista Undici scrive: «Maglia azzurra, ko indolore contro la Spagna e un bagliore arcobaleno al braccio di Elena Linari. Non è passata inosservata la scelta della capitana dell’Italia, che nel corso di questi Europei in Svizzera ha deciso di scendere in campo con i colori rappresentativi della comunitĂ Lgbtqi+ a decorare la fascia che porta al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un gesto storico dalla nazionale femminile: la capitana azzurra con la fascia arcobaleno

Elena Linari è la prima capitana azzurra ad indossare la fascia arcobaleno per i diritti LGBTIQ+ - La nostra Elena Linari è la prima capitana della nazionale italiana ad indossare la fascia arcobaleno in segno di supporto e rispetto verso la comunità LGBTQ+. Riporta gay.it