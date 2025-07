Il boss siciliano Davide Emanuello al 41 bis potrà vedere una donna | è nata una relazione epistolare

Il colloquio visivo tra il boss detenuto al 41 bis e una donna, con la quale l’uomo ha stabilito una relazione epistolare durante gli anni in carcere, non può essere vietato. A stabilirlo è la Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia contro la quale il tribunale di sorveglianza aveva accolto l’istanza del boss di Cosa Nostra, Davide Emanuello, contro il divieto imposto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il boss siciliano Davide Emanuello al 41 bis potrĂ vedere una donna: è nata una relazione epistolare

In questa notizia si parla di: boss - davide - emanuello - donna

Per la Cassazione, al 41 bis si può incontrare una donna (anche se non familiare) se nel frattempo è nata una relazione; Davide Emmanuello, il boss di Cosa Nostra al 41 bis incontrerà la fidanzata. «Può vedere una donna se è nata r; «Il boss in carcere può vedere una donna se è nata una relazione»: la sentenza della Cassazione può rivoluzion.

Davide Emmanuello, il boss di Cosa Nostra al 41 bis incontrerà la fidanzata. «Può vedere una donna se è nata relazione» - Il colloquio visivo tra il boss detenuto al 41 bis e una donna, con la quale l'uomo ha stabilito una relazione epistolare durante gli anni in carcere, ... Si legge su msn.com

"Un boss a 41 bis può vedere una donna se è nata una relazione" - Il colloquio visivo tra il boss detenuto al 41 bis e una donna, con la quale l'uomo ha stabilito una relazione epistolare durante gli anni in carcere, non può essere vietato. Secondo ansa.it