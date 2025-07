Vanessa Grey | Siamo tutti VIP ognuno a modo suo – Intervista tra musica ironia e intelligenza artificiale

Con il nuovo singolo “I VIP SO CHIC”, disponibile in digitale dal 20 giugno 2025, la speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey lancia un messaggio potente e ironico sull’apparenza e sul valore personale. Un brano pop travolgente che racconta, tra glitter e sarcasmo, la societĂ dell’immagine, ribaltando il concetto di “essere VIP”. Ne parla ai microfoni di Unplugged Playlist, podcast musicale di Periodico Daily, condotto da Sofia Riccaboni, dove condivide il dietro le quinte della canzone, l’esperienza del videoclip realizzato interamente con intelligenza artificiale e il suo personale concetto di successo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Vanessa Grey: “Siamo tutti VIP, ognuno a modo suo” – Intervista tra musica, ironia e intelligenza artificiale

