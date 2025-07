Juventus Women è ufficiale la cessione di Sobal al Servette! Il comunicato rivela tutti i dettagli dell’operazione

Juventus Women, il club bianconero saluta Magdalena Sobal: arriva il comunicato ufficiale della cessione!. Le Juventus Women saluta una delle tante protagoniste della stagione scorsa, che ha portato alla conquista dello scudetto di categoria. Max Canzi, infatti, non potrĂ disporre dell’apporto di Magdalena Sobal. Come anticipato un mese fa dalla redazione di , la giocatrice classe 2004 andrĂ in Svizzera per giocare nel Servette. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale del completamento dell’affare attraverso un comunicato ufficiale che la Juventus ha pubblicato sul proprio sito. Di seguito, proponiamo l’intero contenuto della nota d’arrivederci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, è ufficiale la cessione di Sobal al Servette! Il comunicato rivela tutti i dettagli dell’operazione

In questa notizia si parla di: women - sobal - juventus - ufficiale

Juventus Women, brilla Sobal: la polacca capocannoniere in B con 20 gol. Piace all’estero - di Mauro Munno Juventus Women, brilla Sobal: la polacca capocannoniere in Serie B con 20 gol in 15 presenze.

Juventus Women, deciso il futuro di Sobal: dove giocherĂ dopo il prestito a Brescia - di Mauro Munno Juventus Women, deciso il futuro di Sobal: dove giocherĂ dopo il prestito a Brescia. La giovane polacca ha stupito in Serie B.

Women | Magdalena Sobal, arrivo in bianconero e prestito al Brescia; Women | Magdalena Sobal in prestito al Servette; Women | Magdalena Sobal in prestito al Servette.

Juventus Women, ufficiali date della ripartenza e amichevoli: tutte le info - Juventus Women, le bianconere sono pronte per l’inizio di una nuova stagione: tutti i dettagli e le info del ritiro estivo delle campionesse d’Italia Anche le Juventus Women sono pronte a dare il “la” ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus Women, torneo estivo a Ferragosto: avversarie e dettagli - Juventus Women, le bianconere scalpitano per il Women’s Cup: le avversaria dei bianconeri e tutti i dettagli sul torneo che andrà in scena a Ferragosto Sarà un Ferragosto pieno di impegni per la Juven ... Si legge su juventusnews24.com