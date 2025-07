Tragedia a L’Aquila | pensionata 91enne muore investita in viale Corrado IV

L'Aquila - Sull’attraversamento pedonale di viale Corrado?IV a L’Aquila una 91enne è stata travolta e ha riportato un grave trauma cranico, decedendo la mattina seguente. Una tragedia ha colpito l’Aquila quando una 91enne, identificata come D.R., è stata investita mentre attraversava viale Corrado?IV poco prima delle 9:00 del 14 luglio. I soccorritori del 118 l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore in codice rosso, dopo aver riportato un trauma cranico di estrema gravità . Nonostante tutti gli sforzi del reparto di Neurochirurgia e l’impegno del personale medico, le condizioni della donna sono risultate incompatibili con la vita e il decesso è stato confermato nella mattinata del 15 luglio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia a L’Aquila: pensionata 91enne muore investita in viale Corrado IV

TRAGEDIA A L'AQUILA: 26ENNE TROVATA MORTA IN CASA, IPOTESI GESTO ESTREMO, LASCIATO UN BIGLIETTO

