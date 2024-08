Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 14 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142024. Ariete Sarà un Ferrda ricordare, siete in tempo per programmare il matrimonio se non siete riusciti a sposarvi in maggio. Venere ricorda che anche settembre è il mese dei matrimoni. Tutti gli aspetti diretti al segno sono positivi, come Giove e Marte congiunti in Gemelli. Molta adorazione per il sesso opposto, prendete in esame anche altre situazioni della vostra vita, che sembra voler esplodere in tutta la sua magnificenza. Mercurio torna in Leone, occasione di guadagno per voi.