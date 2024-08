Lazio vs Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti partono con l’obiettivo di tornare in Champions League dopo la partecipazione dello scorso anno, mentre i lagunari puntano alla salvezza dopo la promozione appena ottenuta.vssi giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Malgrado una stagione assai travagliata con il cambio di allenatore, i lagunari sono riusciti a centrare la qualificazione in Europa League. Ma l’obiettivo di quest’anno è la qualificazione in Champions League e lo sa bene il neo tecnico Marco Baroni. Nell’ultima amichevole precampionato è arrivata la vittoria contro il Cadice per 1-0. I lagunari tornano in massima serie dopo una stagione di purgatorio in B.