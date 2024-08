Ferragosto no-stress e a km zero Idee tra cultura tuffi e divertimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Mario Ferrari PISAper una chilometroo quasi. Per chi non è partito, per chi è già tornato e per chi ha scelto la nostra città come meta della propria vacanza, Pisa si prepara al giorno di festa con aperture straordinarie di musei, eventi sulla spiaggia e iniziative previste per domani., però, si sa, comincia dalla notte prima. Apre le danze stasera, letteralmente, la nottata di Marina di Pisa con "Tipi da Spiaggia", una cena con concorso in maschera goliardico per adulti e bambini che alle 20 in via Litoranea 14 garantiràe anche solidarietà. L’evento sarà infatti l’occasione per conoscere il progetto Alba per vacanze accessibili e inclusive. La notte prosegue a Tirrenia, dove si festeggia con gli ingredienti più noti delsul mare: spiaggia, musica e ballo.