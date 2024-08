Deve prenotare una tac ma non ci sono date

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tenta diuna Tac con classe di priorità breve, ma apprende che non cidisponibili in tutta la regione. È quanto sarebbe accaduto, secondo il racconto della dottoressa Diana Palestini, ad una giovane di 29 anni con linfoadenopatia sovraclaveare. Alcuni giorni fa, seppur munita di impegnativa, non è riuscita ad ottenere, in quel momento, la prenotazione entro i tempi prescritti e indicati sul documento. La vicenda è stata posta all’attenzione dell’assessore Saltamartini, che in risposta ha sottolineato come l’Azienda sanitaria abbia l’obbligo di garantire la prestazione medica. Intanto, però, il Pd ha deciso di chiedere spiegazioni al governo centrale.