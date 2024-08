Celle sovraffollate e detenuti tossicodipendenti | il carcere di S Vittore non è degno di un Paese civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Milano, 14 agosto 2024 – "La situazione che abbiamo trovato a Sanè decisamente critica:, caldo opprimente. Una condizione insopportabile e non in linea con i principi di una società rispettosa dei diritti dei reclusi, e di chi ci lavora. Una condizione non da. Millecentodi cui 1.020 uomini. 650e 262 le persone con problemi psichiatrici. Il 75-80% sono stranieri, prevalentemente provenienti dall'area del Maghreb. L'età media sfiora i 40 anni”. Lo afferma il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni al termine della visita che una delegazione della Camera Penale di Milano e di alcuni esponenti politici ha compiuto questa mattina almilanese di San