Vandalizzato il murales di Paola Egonu | vernice rosa sul corpo cos' è successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Nemmeno 24 ore ed è cambiato tutto. Infatti è statonella notte il murale dedicato ae comparso ieri davanti alla sede del Coni, a Roma. L'opera, realizzata ieri dall'artista Laika, è stata deturpata con il coloresulla pelle della campionessa italiana. L'installazione, dal titolo 'Italianità', era stata realizzata non solo per celebrare lo storico oro olimpico della nazionale femminile di pallavolo, ma anche per rilanciare la battaglia contro odio e razzismo. Intanto non si spengono le polemiche sulla sinistra che ha tentato in modo goffo di cavalcare la vittoria dell'Italvolley alle Olimpiadi per riproporre l'annoso tema dello ius soli.