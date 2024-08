Truffa della monetina | Signora scusi… e il complice ruba la borsa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 agosto 2024), ci risiamo. Nuovi casi sul litorale romano: come funziona e a cosa stare attenti, in pochi istanti lasparisce. Ecco la tecnica utilizzata dai malviventi, l’ultimo episodio nel Comune di Civitavecchia (Roma). Come funziona ladelle monetine – (ilcorrierecitta.com) I CarabinieriSezione RadiomobileCompagnia di Civitavecchia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 28enne di origini sudamericane mentre tentava dire da un’automobile la borsetta di una donna con il noto “metodo”. Si tratta di una ‘’ molto diffusa ma che, purtroppo, continua a mietere vittime.