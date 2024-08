Si tuffa in acqua per salvare uno donna che affoga in provincia di Latina L’atto di eroismo di un 50enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) La notte scorsa, il lungomare di Minturno è stato teatro di un grosso atto di. Una giovane marocchina del 2003 ha lasciato una borsa con i suoi documenti e una lettera su un lettino da spiaggia, spiegando il motivo del gesto. Dopo aver bevuto una sostanza alcolica, si èta in mare, decisa a porre fine alla sua vita. L’intervento eroico di un passante Fortunatamente, un cittadino napoletano del 1975, che era a passeggio nelle vicinanze, ha notato la giovane in. Senza esitazione, si è lanciato nel mare e, nonostante le difficoltà, è riuscito a portarla in salvo sulla riva. La giovane, priva di conoscenza, ha ricevuto le prime manovre di soccorso dal coraggioso passante, che ha tentato di rianimarla. L’arrivo dei soccorsi e la corsa in ospedale Poco dopo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. e un’ambulanza del 118 sono arrivati sul posto.