Senigallia due ciclisti travolti e uccisi da un giovane neopatentato in auto

(Di martedì 13 agosto 2024) Duesono statida un’lungo la statale 16, a, in provincia di Ancona. È successo questa mattina e stando alle prime ricostruzioni, alla guida dell’Opel Corsa che ha investito la coppia – tra i 30 e i 40 anni – c’era un ragazzo. L’impatto è stato così violento che è stato difficile il riconoscimento delle due vittime, che con sé non avevano documenti. La polizia di Ancona ha recuperato un solo cellulare e il gps di una delle due biciclette, un modello in carbonio acquistato in un negozio specialistico di Pianello di Ostra. Il telefonino, nelle mani della polizia stradale, ha squillato e un amico della coppia ha dato alle forze dell’ordine le indicazioni sulla loro identità.