Roma cadavere di donna rinvenuto in ristorante abbandonato

(Di martedì 13 agosto 2024) CRONACA DI– Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dai Carabinieri in un localevicino a San Pietro. CRONACA DI, Valle Aurelia. Giallo a, dove questa mattina, alle 10:30, i Carabinieri della stazione diSan Pietro hannoildi unaall’interno di unin via Aurelia 53, zona Valle Aurelia, poco distante da San Pietro. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto all’interno della struttura fatiscente, un tempo nota come “Il Giardinaccio”. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e il medico legale, che non ha riscontrato segni evidenti di violenza. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico Gemelli per l’autopsia.