Record Night | 1705 luci accendono la notte a Lignano Sabbiadoro col bagno da guinness dei primati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) - Venerdì 9 agosto sera, la spiaggia e il mare lignanesi sono stati illuminati da centinaia di ciambelle LED, battendo ilprecedentemente stabilito in Cina nel 2019 Milano, 13 agosto 2024., la vivace perla della costa adriatica, non splende solo di giorno, ma anche quando cala il sole: è quello che è successo in particolare venerdì 9 agosto sera, quando la città ha vinto ilWorldper la “- Il Più GrandeNotturno Luminoso del Mondo”. L'evento, gratuito e aperto a tutti su iscrizione, è stato un'occasione unica di festa e di divertimento in compagnia, ma soprattutto una sfida per superare il numerodi partecipanti di “The Most People Lighting LED Lights in a Relay” di 988 persone, conquistato nel 2019 da Yashili International Group in Cina. I partecipanti si sono ritrovati a partire dalle ore 20.