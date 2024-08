Parigi 2024 | Julio Velasco il fuoriclasse delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 13 agosto 2024) “Per meè stato un amico, un padre, un fratello. Mi ha insegnato a vivere Con lui un corso di specializzazione in pallavolo durato oltre 20 anni. Fiducia su Italvolley? Sicuramente sì,è l’uomo giusto al momento giusto”. Così si esprimeva nelle ultime settimane il grande Paolo Giardinieri di Jesi, personaggio tra i più legati a, in questi anni DS della Clementina 2020 Volley. Paolo Giardinieri, Beppe Cormio, Romano Piaggesi, Alberto Santoni: uomini che hanno fatto la storia della pallavolo marchigiana. Del grandedi Jesi hanno parlato, in queste ore ospiti in radiovisione di Radio Radio, Beppe Cormio (attuale Direttore Generale Lube Volley Civitanova) e l’ideatore del blog Daniele Bartocci (giornalista). Di seguito l’intervento dell’ideatore del nostro blog.