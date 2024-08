MotoGP i precedenti di Martin e Marc Marquez a Spielberg Ancora nessuna vittoria per gli spagnoli al Red Bull Ring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Torna in scena il Mondiale di2024. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, sarà in scena il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione. Vedremo una nuova grande sfida ai piani alti per la rincorsa al titolo, con Jorgenuovamente protagonisti. Andiamo a vedere come si sono comportanti i dueal Rednei loro. IDIE JORGENEL GP D’AUSTRIA 2016 – Il ritorno del GP d’Austria nel Motomondiale arriva il 14 agosto 2016.insi ferma in quinta posizione a 11.8 secondi da Andrea Iannone che vince davanti a Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In Moto3, invece, Jorgeè sesto a 4.1 da Joan Mir che precede Brad Binder ed Enea Bastianini.