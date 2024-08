Madonna festa di compleanno agli Scavi di Pompei? Il Parco smentisce | Nessun party con 500 ospiti paganti Oggi il vertice in Prefettura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Una grandissimacon più di 500 invitatidi? Neanche per sogno. Ildi, che il prossimo 16 agosto spegnerà 66 candeline, non sarà festeggiato al Teatro Grande deglidi. Dopo le moltissime voci rimbalzate in Rete, è stata la direzione delarcheologico ad escludere categoricamente l’ipotesi con una nota: “In merito alle voci che circolano sulla stampa di questi giorni – scrive l’ente diretto da Gabriel Zuchtriegel – circa un “mega-” di una celebrità internazionale con 500neglidi, nonché su un canone presunto di 30mila euro per il Teatro Grande, ilarcheologico precisa che si tratta di notizie prive di fondamento“. Sale comunque l’attesa per la possibile visita della celebre popstar in Campania, dopo il suo arrivo a Portofino, dov’è ospite di Dolce e Gabbana.