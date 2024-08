Inchiesta ‘Dolce Vita’ | confermati i sequestri per l’ex sindaco Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano ha convalidato il decreto di sequestro d’urgenza firmato dalla Procura di Avellino e notificato aldi Avellino Gianlucaall’indomani dell’annullamento intervenuto per un difetto di motivazione da parte del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino. Il provvedimento ora potrebbe essere impugnato dalla difesa. Secondo quanto si apprende, la Procura di Avellino, guidata da Domenico Airoma, potrebbe chiedere il giudizio immediato pere gli altri indagati entro la prima meta’ di settembre, pochi giorni prima che la Corte di Cassazione si pronunci, il 18 settembre, sulla revoca dei domiciliari per