Da Notizie Asvis | Fish dependence day in 7 mesi consumato lo stock ittico di un anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Sofia Petrarca apparso sul sitoil giorno 6 agosto 2024 Il Wwf lancia l’allarme pesca: sovrasfruttamento del Mediterraneo, consumo insostenibile e cambiamento climatico minacciano il futuro del nostro mare.ri responsabili possono fare la differenza Luglio 2024 segna un triste traguardo per il Mediterraneo: le risorse ittiche disponibili per l’sono esaurite. Questo evento coincide con il “day“, giorno simbolico in cui l’Europa consuma l’equivalente della sua produzione annuale di pesce, molluschi e crostacei. A lanciare l’allarme è il Wwf, attraverso la campagna “Our future“, che sottolinea come il Mediterraneo sia il secondo mare più sovrasfruttato al mondo, con il 58% degliittici in stato critico, rispetto alla media del 37,7% a livello globale.