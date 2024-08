A tavola fra i Templi con gli Dei Lo chef Butticé torna nella sua terra Preparerà un menu per Agrigento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Le tavole saranno apparecchiate ai piedi della Valle deidi, a 20 metri dal Tempio della Concordia. Ai commensali verrà servito un menù divino: non solo per la prelibatezza delle pietanze preparate, ma anche perché saranno ispirati alla mitologia greca che, in quella Valle, ha messo radici. Un banchetto divino quello che oggi loVincenzo Butticè (siciliano di nascita e monzese d’adozione) e il suo team del ristorante Il Moro prepareranno in occasione del “Fine Dining sotto le stelle“, uno degli eventi più esclusivi dell’estate siciliana. Una cena con un menù studiato per l’occasione, ispirato alla mitologia ellenica utilizzando prodotti a km zero. Vincenzo Butticè ha accolto con entusiasmo questa occasione alla quale si sta preparando da mesi.