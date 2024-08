75enne uccisa a Castelnuovo di Porto | le bugie i depistaggi e i dubbi sul misterioso femminicidio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) La mattina del 9 agosto l’83enne Carmine Alfano ha ucciso la moglieLucia Felici al termine di una furiosa lite nella loro abitazione adi, a nord di Roma. L’uomo, che tutti in paese conoscevano come “Frank”, ha subito confessato il delitto, ma non sono ancora chiare le motivazioni che l’hanno spinto a compiere un gesto così folle ed efferato. Alfano avrebbe cambiato più volte la versione dei fatti e il gip Sabrina Lercioni, pur non convalidando il fermo, ne ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere. Dalla sua ordinanza, come riportato da Repubblica, ci sarebbe anche un tentativo dio. Ilo “Frank”, impiegato in pensione, avrebbe messo nella mano della moglie un coltellino per simulare un’aggressione. Avrebbe raccontato che la donna girava spesso con quel coltellino, poiché aveva paura del marito.