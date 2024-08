Wiffen in ospedale d’urgenza dopo la 10 km nella Senna | Ho contratto un virus

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Daniel, scelto come portabandiera per l’Irlanda alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, non ha potuto partecipare alla parata. L’atleta è stato ricoveratoinaver partecipato alla gara di 10 chilometri in acque libere, due giorni prima., che aveva già conquistato un oro negli 800 metri e un bronzo nei 1500 in piscina, ha deciso di affrontare la sfida delle acque libere, un’esperienza che si è rivelata particolarmente difficile.Leggi anche: Tamberi criticato per l’eccessiva magrezza, tuona sui social: “Se non sapete, state zitti” Oltre alle difficoltà tecniche e ambientali della gara, come evitare calci dagli avversari e navigare in acque insalubri,ha sofferto anche un grave malessere che lo ha portato a essere ricoverato.