Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 18:15 (Di lunedì 12 agosto 2024) 17.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO L’APPIA, SI RALLENTA a FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE Roma DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 17:45 - 17. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO L’APPIA, SI RALLENTA a FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 17:15 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A PALIDORO TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE TRE DENARI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA AURELIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE CODE IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DEL VERGARO E PIAZZA DELLA PACE DIREZIONE VIAL DI CASTEL SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA PER INCENDIO STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE TRA LENONA E VALLECORSA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 16:30 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A PALIDORO TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE TRE DENARI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA AURELIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE CODE IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DEL VERGARO E PIAZZA DELLA PACE DIREZIONE VIAL DI CASTEL SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA PER INCENDIO STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE TRA LENONA E VALLECORSA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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