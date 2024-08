Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) 17.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO L’APPIA, SI RALLENTA a FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONEDA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral