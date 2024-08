Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 –tra isi spiega l’aumento dei casi? Sotto i riflettori l'esplosione di infezioni dache, chiarisce Annamaria Staiano, presidente Sip (Società italiana di pediatria), “si può manifestare anche con l'”. Che cos’è l’: iMa che cos'è l'e quali sono i? “L’- risponde la presidente Sip – è un'infiammazione dell'orecchio che può verificarsi a diversi livelli, interno o esterno rispetto al canale uditivo. È sempre opportuno far visitare il bambino da un pediatra se persiste il male d'orecchio o se si associa a una febbricola. Se non curata in modo appropriato, l’può provocare complicanze anche severe e trasformarsi in purulenta”.