Olimpiadi Parigi 2024 Italia quinta nella classifica a punti! Francia sul podio

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’ha conquistato quaranta medaglie alledi: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi. Il Bel Paese ha eguagliato il record di allori conseguito a Tokyo 2020, ma ha aumentato di due unità il numero di titoli a cinque cerchi e ha chiuso al nono posto nel medagliere davanti alla Germania (fatto che non accadeva da 64 anni). Una prestazione coriacea da parte degli azzurri, testimoniata anche dai 20 quarti posti (nessuno come il Bel Paese) e da una serie di prestazioni brillanti, soprattutto da parte degli outsider. La qualità del movimento sportivo di un Paese non deve essere misurata soltanto in base alle medaglie, ma occorerebbe osservare anche altri parametri. Quello che prende in considerazione i cosiddetti finalisti, ovvero i migliori otto atleti in ciascuna disciplina, è da sempre una cartina di tornasole e risponde maggiormente alla caratura tecnica di una Nazione.