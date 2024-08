Lo sport passa dalle strutture efficienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’è un vissutoivo in molti personaggi che nell’età matura sono stati chiamati ad altri compiti: Andrea Amerini, ex presidente del consiglio comunale, ha fatto la gavetta nelle giovanili del Prato, (presidente Baldassini , direttoreivo Corni, allenatore De Napoli; Antonelli, i gemelli Fantozzi Fantozzi Moscardi, Sciannamè e Mazzoni fra i compagni delle giovanili) per poi tuffarsi nel mondo nell’hockey e nel pattinaggio per sei anni consecutivi come vicepresidente della Primavera guidata dall’allora presidente Enzo Bettazzi, cui doveva succedere il consigliere comunale Napolitano. Lovissuto in forma attiva e quello da dirigente: quali differenze? "Da dirigente devi tener conto dei bilanci e delle continuità societaria, oltre che del successoivo". Un suggerimento da dare ai dirigenti del Prato Calcio e della Zenith protagonisti quest’anno in serie D.