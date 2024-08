LIVE Cobolli-Paul 6-2 4-6 7-5 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro annulla 3 match point ed estromette il n 13 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’impresa di Flavio, che ritroveremo mercoledì, a domani per altro tennis da. Un saluto sportivo! 22:26 Al prossimo turno per il romano ci sarà Luciano Darderi, se riuscirà a battere il cileno Alejandro Tabilo. 22:25 Le statistiche ci dicono di unal servizio ottimo, con 9 ace e il 72% di punti vinti con la prima, messa il 56% delle volte.ha un 69% di primi servizi in campo, con la stessa percentuale di punti vinti, ma ha raccolto appena il 37% con la seconda. 22:24 Appena 2h06? per l’ennesima impresa della stagionedi Flavio, che accede al 2° turno del Masters 1000 di, e soprattutto ipoteca un posto tra le 32 teste di serie che si daranno battaglia agli US Open. 23:18b.