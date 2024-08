L’inchiesta per riciclaggio Bigi mezza vittoria al Riesame Restituiti i soldi ma non le Ferrari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) FIRENZE Dissequestrati iin contanti, non lee i diamanti, acquistate per mascherare l’origine del suo "fiume di denaro". Si può riassumere così l’ordinanza del tribunale del, che si è pronunciato sul ricorso presentato dai legali dell’imprenditore Alessandro, ritenuto il perno di un’associazione per delinquere che avrebbe riciclato in ristoranti del centro storico il “nero“ di altre attività analoghe, fino a costruire un impero. I giudici (Elisabetta Improta, Erminia Bagnoli e Alessandro Moneti), hanno accolto l’istanza degli avvocati Federico Scavetta e Matteo Corri riguardo al sequestro della somma di 255mila euro, denaro che è stato trovato nell’abitazione dell’imprenditore quando, il 27 maggio scorso, la guardia di finanza lo ha perquisito.