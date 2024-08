L’alga alligatore prolifera nell’Arno a Firenze | iniziata la rimozione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Algain Arno a: iniziato il 12 agosto l’intervento didel Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, che durerà qualche giorno. Le alghe crescono principalmente lungo le sponde, dove l’acqua è più bassa e calda, nel tratto urbano del fiume. Come ogni anno, la stagione estiva – con le alte temperature esterne, lo scarso afflusso da monte, la mancanza per lunghi periodi di pioggia e di piene – mette in seria difficoltà il fiume Arno, specie nel suo tratto cittadino, costretto tra le mura delle spallette, senza ombreggiatura e con un ‘carico antropico’ d’intorno piuttosto alto. Le acque si abbassano e si surriscaldano, l’ossigeno scarseggia arrivando ad ‘ipossia’ e aumentano dunque le concentrazioni di azoto: tutte condizioni che favoriscono la prolificazione di diverse specie di alghe acquatiche.