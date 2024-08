La Freccia dei vini cerca un nuovo campione Trenta team al via nella rassegna dell’Oltrepò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)sala consiliare del Comune di Voghera (PV) è andata in scena la presentazione della 52^dei, corsa ciclistica per Élite e Under23 che animerà l’Oltrepò Pavesegiornata di sabato 24 agosto con 124 km da Voghera a Golferenzo. In cabina di regia l’organizzatore Emanuele Bombini. Lui, ex pro, lal’ha vinta nel 1979: "Abbiamo riflettuto a lungo sulla sicurezza della nostra corsa, studiando un percorso che potesse toccaresua interezza il territorioPavese. La ““ transiterà più distante dalle strade principali e avrà modo di toccare tanti paesi oltrepadani. E poi il nostro grande obiettivo sarà quello di portare ladeiall’interno del calendario professionistico". Le oltre 30 squadre sono attese al via dalla Piazza del Duomo di Voghera, mentre la linea d’arrivo sarà a Golferenzo.