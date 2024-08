Israele pubblica le foto di 31 terroristi di Hamas | si nascondevano nella scuola di Gaza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha comunicato di aver ucciso 31 nell’attacco alladi Al-Taba’een, considerato un covo dei militanti di. Secondo le Idf,struttura “ipianificavano di sferrare attacchi contro lo Stato ebraico”. Dei cento morti segnalati nel raid, i fondamentalisti della Striscia “ne hanno ammessi alla fine solo 40. Nel frattempo la fake news dei cento morti è stata usata ancora una volta per colpire. Ecco i loro nomi e le loro posizioni nelle organizzazioniche die Jihad Islamica”, ha scritto l’esercito israeliano diffondendo lesul web. I funzionari palestinesi hanno sottolineato come l’attacco allaabbia messo a repentaglio gli imminenti colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.