Il turismo con la mucillagine

(Di lunedì 12 agosto 2024) La Riviera, ormai da tanti anni, si è trasformata. È quasi Ferragosto, ma in spiaggia tanti ombrelloni sono vuoti. Non esiste più l'esodo verso la Romagna di mezza Italia. Per mille motivi. Il primo (e principale): l'offerta si è differenziata, i voli lowcost hanno stravolto in positivo il mercato, otto volte su dieci ti fai un viaggio in aereo da Bologna o da Milano per Sicilia o Grecia spendendo meno soldi e impiegando meno tempo rispetto a un’escursione a Riccione o Marina di Ravenna. Così non c’ è gara. E vogliamo parlare della qualità del mare? Quest'anno, da più di un mese, in Romagna e nelle Marche è tornata la: realtà, non terrorismo turistico. Spesso e volentieri l'acqua è pulita in mattinata, spesso e volentieri peggiora il pomeriggio.