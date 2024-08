Fortitudo | sette giorni al raduno Attesa per Cusin dubbio Aradori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una settimana al. Ultimidi vacanza per lache da lunedì prossimo torna ad allenarsi in vista della stagione che l’attende. La prima sfida di A2 è in programma il 29mbre al PalaLido di Milano in casa dell’Urania di Alessandro Gentile per un test di campionato subito importante e impegnativo. Le date di avvicinamento alla sfida di finembre vedranno laradunarsi il 19 agosto, per il primo abbraccio ai propri tifosi, preceduto dai test fisici a cui Matteo Fantinelli e compagni saranno sottoposti. all’inizio della preparazione seguiranno 10 intensissimidi allenamento, con la prima uscita in programma il 28 agosto a Cologno nel lodigiano, in casa dell’Assigeco Piacenza.