Endless Love | stop per la pausa estiva | Ecco cosa succede

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stando ai cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque, la tanto amata serie tv turca “” si fermerà per due settimane. Le puntate, quindi, non verranno trasmesse da lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2024 . Prenderanno il suo posto la nuova serie turca “The Family” che andrà in onda dalle ore 14,10 alle 15,10 e la serie tv spagnola “La Promessa” che verrà trasmessa dalle ore 15,10 alle 17,00. I telespettatori, quindi, non rimarranno di certo a bocca asciutta. Nihan e Kemal(ilcorrieredellacitta.com)I cambiamenti nella giornata di Ferragosto In questo periodo estivo ci saranno comunque dei cambiamenti. Nella giornata del 15 agosto 2024, la serie tv spagnola “La Promessa” andrà in onda a partire dalle ore 15,00 fino alle 16,00. Poi farà spazio al film “The Blind Side”, dal momento che nemmeno Pomeriggio Cinque News verrà mandato in onda quel giorno.