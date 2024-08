EA FC 25 Eroi Ultimate Team | Svelata La Lista Ufficiale Delle Nuove Carte Speciali

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 12 agosto 2024) Electronic Arts ha svelato il rosterdei nuoviper la modalitàche ritroveremo al day one nel simulatore calcistico EA Sports FC 25. La software house anche nel nuovo titolo renderà disponibili ledegli. Con gliUT ditornano di nuovo in campo alcuni dei campioni più apprezzati della storia del calcio. LeUT saranno disponibili nella loro versione base già dal day one ma durante la stagione potranno ricevere altrecon un boost significativo sia dell’overall chestatistiche. Ovviamente ogni carta durante la stagione potrà anche ricevere dei nuovi playstyles base o plus.