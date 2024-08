Dalla Porta non brilla Ora il ritorno in Civ

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Diciannovesimo posto in gara 1, quattordicesimo in gara 2 su una moto che aveva avuto modo di provare solo un paio di giorni prima delle corse. È il bilancio con cui Lorenzoha chiuso il duplice gran premio andato in scena nel fine settimana in Portogallo, valido per il mondiale Supersport 600. Un appuntamento cheha disputato eccezionalmente con il Team VFT Racing, essendo stato chiamato per sostituire l’indisponibile Yeray Cruz. Ha dovuto abituarsi velocemente ad un nuovo mezzo, tornando per una volta nella competizione che aveva fatto in tempo a conoscere nella seconda parte della scorsa stagione, cogliendo una quarantina di punti.