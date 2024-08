Cos’è la neuro glow la skincare olistica che fa impazzire i social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Negli ultimi anni, l’attenzione al benessere interiore è diventata sempre più centrale. È una tendenza che si manifesta attraverso l'adozione di nuove abitudini e discipline che abbracciano la cura sia fisica che mentale, secondo un approccio olistico alla bellezza. Ciò significa che, così come si ha una maggiore consapevolezza nell'alimentazione, altrettanta cura viene posta nella scelta di cosmetici che migliorano sia l'aspetto esteriore che il benessere interiore. Un esempio di ciò è la, una formadidi gran moda di questi tempi sui. E le aziende e i punti vendita fisici si adeguano, proponendo offerte in linea con l’interesse crescente dei consumatori. Come le dive Sono diverse le celebrities che, in base a quanto da loro dichiarato e ad alcune indiscrezioni trapelate, amano le pratiche della