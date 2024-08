Contromano in autostrada poi lo schianto frontale sulla corda molle | chi c' era alla guida

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un gravissimo incidente nel tratto chiamato della "", il raccordole Ospitaletto-Montichiari, vicino Brescia. Nei pressi di Borgosatollo e Cstendolo, un 86enne, Bruno Agnari, residente a Ghedi, ha imboccatola strada mentre si trovavadella sua auto. In quel momento arrivava in direzione opposta Pietro Meni, 28 anni, di Bagnolo Mella. Ha visto venire contro di lui l'auto di Agnari e lo scontro violentissimo è stato del tutto inevitabile. L'anzianoè morto sul colpo, il ragazzo è invece rimasto dentro l'abitacolo della sua auto che però si è ribaltata. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118 che a fatica sono risusciti ad estrarre dalle lamiere il ragazzo. Disperata la corsa in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il 28enne è morto dopo poche ore.