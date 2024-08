Como Fabregas | Dobbiamo alzare il livello dispiace per l’infortunio di Varane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Sampdoria, il tecnico delCescha commentato la gara: “migliorare eil. La squadra mi è piaciuta nel secondo tempo, in cui abbiamo dominato e siamo stati superiori, ma alcune occasioni come quella di Strefezza devono essere gol. Tuttavia siamo all’inizio, a quello che per noi è un nuovo, e sono sicuro che cresceremo“. Suldi Rapahel: “Sono dispiaciuto per lui, anche perché ciò di cui ha bisogno è giocare e iniziare ad avere minutaggio. Sembra un problema al ginocchio, ma non posso dire nulla“. Sui portieri, infine: “Audero giocherà quando sentirò che è pronto. Reina sta dando molto anche con i piedi“.: “ilperdi” SportFace.