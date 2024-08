Volley Parigi 2024 Velasco | Rivoluzione silenziosa delle donne non so se continuerò ad allenare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) La Nazionale femminile di pallavolo firma l’impresa e batte in finale gli Stati Uniti vincendo il primo oro olimpico della sua storia. Prestazione, e torneo, maiuscoli della squadra allenata dall’eterno Julio, che ha commentato così in conferenza stampa il trionfo di: “Voglio ringraziare il CONI e la Federazione perché ci hanno messo in condizione di lavorare in modo straordinario. Ringrazio anche tutto lo staff, dai collaboratori tecnici Bernardi e Barbolini fino agli statistici, ai dottori e al manager, e le ragazze che sono le vere protagoniste di questo risultato. Non ho mai vissuto questo torneo come un’ossessione. Ho sempre pensato che l’argento vinto con la maschile non fosse stato valorizzato come tale. Se una squadra vince durante l’anno non è né favorita e né è obbligata a vincere l’oro all’Olimpiade.