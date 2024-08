Volley giovanile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Ci sono anche le modenesi Stella Cornelli, libero, ed Alice Guerra, centrale, entrambe classe 2008 della Moma Anderlini, tra le quattordici atlete che il ct Pasquale D’Aniello ha convocato a Roma, da dove la comitiva azzurra partirà alla volta di Lima in Perù, dove parteciperà ai Mondiali Under 17 dal 17 al 24 agosto prossimi. Una grande soddisfazione per il club modenese, e per le due giocatrici, a Modena ormai da parecchi anni, dove hanno svolto tutto il percorso delle giovanili, arrivando per la prossima stagione ad essere inserite nel gruppo che giocherà una storica B1.