Vespa e Vannacci i loro commenti sulla Egonu scatenano una polemica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) Alcunivittoria delle azzurre della pallavolo alle Olimpiadi di Parigi hanno scatenato le prime polemiche e tra quelli che si sono attirati più critiche sui social ci sono senza dubbio Brunoe Roberto. L’europarlamentare della Lega in passato è stato querelato da Paola(il giudice ha poi definito le esternazioni dell’uomo come inopportune, ma non diffamanti) e oggi è stato raggiunto dai microfoni di Adnkronos per un commentovittoria della squadra femminile di pallavolo.non solo ha ribadito che i “tratti dellanon rappresenta la maggior parte degli italiani”, ma ha sottolineato come quella della pallavolo sia stata una prova di donne che hanno “combattuto” contro altre donne (a cosa alludeva secondo voi?).