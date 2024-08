The Miz | Ecco come ho iniziato a sentirmi a mio agio da mentore dello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) The Miz oggi è uno dei punti fermiin WWE, essendo stato con la compagnia per più di 20 anni e avendo raggiunto diversi obiettivi tra cui un main event di Wrestlemania e diventare due volte Grand Slam Champion. Ad oggi, la star WWE, ha rivelato però essersi trovato in difficoltà inizialmente nell’essere diventato un leader, vedendogli altri cercavano di seguirlo ed imparare da lui. Nel bel mezzo di un intervista con Cody Rhodes nel suo Podcast “What Do You Wanna Talk about?” The Miz ha spiegato questo suo iniziale disma ha anche affermato che è stato capace di affinare e migliorare questo suo ruolo negli ultimi tre anni.