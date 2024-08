Strade usate come piste di decollo Il traffico ormai è insostenibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Ieri la Pro Loco di Porto Corsini era in piena attività per organizzare la festa dell’ospitalità di questa sera. Numerosi i volontari al lavoro, con Orio Rossi che ne è il presidente dal 2016. Qual è il tema costante del suo mandato? "L’attenzione ai problemi della viabilità del paese, esistenti da sempre, che si sono accentuati con la stazione marittima. La stazione marittima è e diventerà un’opportunità per i territori, quello che invece deve trovare soluzione è la mobilità dei turisti, ilsta diventando". Il limite dei 30 km l’ora non è rispettato? "L’amministrazione comunale deve garantire il controllo della velocità in tutto il paese, parecchiesono utilizzateda, ma purtroppo qui non c’è nessun aeroporto".