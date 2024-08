Siena uccisa a 33 anni da un colpo di fucile in fronte | Julia era in casa col compagno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Yuleisy Manyoma, una donna di 33, è stata tragicamentenella sua abitazione, colpita inda undi. Il, Fernando, di 31, è stato portato in questura per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, ilpotrebbe essere partito accidentalmente, ma gli investigatori non escludono altre ipotesi. L’evento si è verificato nel pomeriggio del 10 agosto, intorno alle 15:30, scatenando il panico tra i vicini che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.Leggi anche: Femminicidio Lucia Felici, la confessione choc: “L’ho strangolata perché aveva mal di testa. Ora vorrei andare al funerale”sottoposto al test dello stub Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, Yuleisy è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.